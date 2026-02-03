«Вашингтон» победил «Айлендерс», Овечкин сделал результативный пас

«Вашингтон» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари, Энтони Бовилье, Ник Дауд и Джон Карлсон. Российский нападающий Александр Овечкин сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 40-летний форвард в 57 матчах набрал 47 (22+25) очков.

У гостей единственный гол забил Мэтью Барзал.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 63 очками после 57 игр. «Айлендерс» (65 очков после 56 матчей) идут на восьмом месте.