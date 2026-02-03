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3 февраля, 05:40

«Вашингтон» победил «Айлендерс», Овечкин сделал результативный пас

Павел Лопатко
Ник Дауд.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари, Энтони Бовилье, Ник Дауд и Джон Карлсон. Российский нападающий Александр Овечкин сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 40-летний форвард в 57 матчах набрал 47 (22+25) очков.

У гостей единственный гол забил Мэтью Барзал.

Александр Овечкин.Овечкин вновь превзошел Гретцки. А «Вашингтон» обыграл конкурента за место в плей-офф

«Вашингтон» одержал третью победу подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 63 очками после 57 игр. «Айлендерс» (65 очков после 56 матчей) идут на восьмом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 февраля, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Айлендерс
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Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
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30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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