«Вашингтон» в овертайме победил «Айлендерс», Варламов сделал 21 сэйв
«Вашингтон» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко отметился одной голевой передачей. Это его первый ассист в сезоне.
Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.
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«Вашингтон» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы: Хольмстрем — 4 (Ли), 3:36 — 0:1. Дауд — 6 (Мирошниченко, Духайм), 4:50 — 1:1. Уилсон — 8 (бол., Макмайкл, Строум), 12:10 — 2:1. Ли — 9 (Добсон, Джордж), 21:15 — 2:2. Маклин — 1 (Хорват, Ли), 36:28 — 2:3. Хольмстрем — 5 (Чоловски, Хорват), 38:09 — 2:4. Строум — 8 (бол., Чикран, Макмайкл), 41:20 — 3:4. Уилсон — 9 (ван Римсдайк, Макмайкл), 47:24 — 4:4. Чикран — 7 (Строум, Карлсон), 61:20 — 5:4.
Вратари: Томпсон — Варламов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (12+5+8+1) — 24 (13+8+3+0).
Наши: Мирошниченко (8.05/0/+1) — Романов (20.42/1/0), Цыплаков (16.15/3/-1).
29 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
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|8
|26
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|13
|10
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|23
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|7
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|8
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|14
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|13
|11
|29
|3
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|28
|4
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|22
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|11
|11
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|23
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|22
|9
|13
|21
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|26
|8
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|
Бостон – Питтсбург
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|
Вегас – Виннипег
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|30.11
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Даллас – Колорадо
|- : -
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Юта – Эдмонтон
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|30.11
|21:00
|
Рейнджерс – Монреаль
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