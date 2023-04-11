«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Алексеев завершили встречу с показателем полезности «-1», Александр Овечкин пропускал игру из-за травмы. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23.

После этого матча «Вашингтон» с 79 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 91 очком — на восьмой строчке.