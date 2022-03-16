Рекордный гол Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Айлендерс»
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победитель определился в серии буллитов.
В конце третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» вышел на третье место по заброшенным шайбам в истории лиги. Его признали лучшим игроком матча.
Российский нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи. На счету защитинка Дмитрия Орлова один ассист.
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
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|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|59
|19
|40
|42
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
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|43
|42
Результаты / календарь
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|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|- : -
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|- : -
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|- : -
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|- : -
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|16.03
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Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
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