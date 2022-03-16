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Сегодня, 05:06

Рекордный гол Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Айлендерс»

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 марта. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:3 Б. Александр Овечкин.
Фото Twitter

«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победитель определился в серии буллитов.

В конце третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» вышел на третье место по заброшенным шайбам в истории лиги. Его признали лучшим игроком матча.

Александр Овечкин. Овечкин обошел Ягра и побил европейский рекорд НХЛ по голам

Российский нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи. На счету защитинка Дмитрия Орлова один ассист.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 56 24 32 56
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 59 16 43 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 60 27 33 64
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 59 19 40 42
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 61 32 29 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 62 27 35 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
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21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 - : -
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 - : -
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 - : -
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 - : -
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 - : -
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 - : -
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 - : -
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 - : -
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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