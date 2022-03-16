Рекордный гол Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Айлендерс»

«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победитель определился в серии буллитов.

В конце третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» вышел на третье место по заброшенным шайбам в истории лиги. Его признали лучшим игроком матча.

Российский нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи. На счету защитинка Дмитрия Орлова один ассист.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.