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«Айлендерс» уступили «Вашингтону, Варламов сделал 34 сэйва

05:38
27 января. &quot;Вашингтон&quot; - &quot;Айлендерс&quot; - 3:2. Семен Варламов в воротах. Фото nhl.com
27 января. &quot;Вашингтон&quot; - &quot;Айлендерс&quot; - 3:2. Семен Варламов в воротах. Фото nhl.com
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«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение кряду.

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Карлсон — 2 (бол., Шульц, Бэкстрем), 11:06 — 1:0. Добсон — 1 (Барзал, Эберле), 15:33 — 1:1. Барзал — 3, 30:01 — 1:2. Спронг — 1 (Карр, Карлсон), 37:21 — 2:2. Шульц — 2 (Хэтэуэй, Диллон), 59:33 — 3:2.

Вратари: Ванечек — Варламов (59:38).

Штраф: 6 — 7.

Броски: 37 (17+9+11) — 34 (11+14+9).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena.

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