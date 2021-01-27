«Айлендерс» уступили «Вашингтону, Варламов сделал 34 сэйва
05:38
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение кряду.
Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Карлсон — 2 (бол., Шульц, Бэкстрем), 11:06 — 1:0. Добсон — 1 (Барзал, Эберле), 15:33 — 1:1. Барзал — 3, 30:01 — 1:2. Спронг — 1 (Карр, Карлсон), 37:21 — 2:2. Шульц — 2 (Хэтэуэй, Диллон), 59:33 — 3:2.
Вратари: Ванечек — Варламов (59:38).
Штраф: 6 — 7.
Броски: 37 (17+9+11) — 34 (11+14+9).
27 января. Вашингтон. Capital One Arena.
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