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Сегодня, 04:47

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Островитяне» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 33 бросков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы, полученной в прошлой встрече против «Торонто» (3:4 Б) — он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.

Илья Самсонов
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
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29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 - : -
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 - : -
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 - : -
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 - : -
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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