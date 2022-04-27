«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Айлендерс»

«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Островитяне» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 33 бросков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы, полученной в прошлой встрече против «Торонто» (3:4 Б) — он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.