«Вашингтон» по буллитам проиграл «Айлендерс»

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

В серии будллитов у «Вашингтона» единственным, кто реализовал свою попытку стал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 87 очков и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 12-й строчке — 77 очков.