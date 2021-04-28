Орлов сделал голевую передачу в победном матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
04:49
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Даниэль Спронг с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
«Кэпиталз» одержали третью победу кряду и лидируют в Восточном дивизионе. «Айлендерс» идут на третьем месте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Спронг — 10 (Орлов), 1:29 — 1:0.
Вратари: Ванечек — Сорокин (58:17).
Штраф: 13 — 11.
Броски: 33 (10+13+10) — 18 (7+5+6).
Наши: Кузнецов (14.21/1/+1), Орлов (19.48/2/+1) — -.
28 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
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