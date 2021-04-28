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Орлов сделал голевую передачу в победном матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

04:49
28 апреля. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:0. Фото nhl.com
28 апреля. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:0. Фото nhl.com
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«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Даниэль Спронг с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Кэпиталз» одержали третью победу кряду и лидируют в Восточном дивизионе. «Айлендерс» идут на третьем месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Спронг — 10 (Орлов), 1:29 — 1:0.

Вратари: Ванечек — Сорокин (58:17).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 33 (10+13+10) — 18 (7+5+6).

Наши: Кузнецов (14.21/1/+1), Орлов (19.48/2/+1) — -.

28 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

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