«Вашингтон» обыграл «Аризону». Овечкин отметился голом

«Вашингтон» выиграл у «Аризоны» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Койотс» проиграли все 8 стартовых встреч сезона.

В составе «Кэпиталз» голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он поразил пустые ворота соперника в концовке встречи. Также в этой встрече он отметился голевой передачей.

Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 (0+2) очка.