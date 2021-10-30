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«Вашингтон» обыграл «Аризону». Овечкин отметился голом

«Вашингтон» обыграл «Аризону» благодаря голу Овечкина
04:37
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«Вашингтон» выиграл у «Аризоны» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Койотс» проиграли все 8 стартовых встреч сезона.

В составе «Кэпиталз» голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он поразил пустые ворота соперника в концовке встречи. Также в этой встрече он отметился голевой передачей.

Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 (0+2) очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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