«Вашингтон» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Брендон Духайм, Джон Карлсон и Итэн Фрэнк.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 63 очками. «Анахайм» идет 12-м на «Западе» с 41 баллом.