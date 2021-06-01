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Варламов займет место в воротах «Айлендерс» на второй матч серии против «Бостона»

02:30
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выйдет с первых минут второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Последний раз 33-летний россиянин выходил на лед в третьем матче первого раунда против «Питтсбурга» (4:5). После этого в четырех играх «островитян» ворота защищал Илья Сорокин.

В текущем плей-офф Варламов провел два матча из семи, в которых пропустил 7 шайб.

Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Встреча пройдет в Бостоне и начнется в 2:30 мск.

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