Варламов займет место в воротах «Айлендерс» на второй матч серии против «Бостона»
02:30
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выйдет с первых минут второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
Последний раз 33-летний россиянин выходил на лед в третьем матче первого раунда против «Питтсбурга» (4:5). После этого в четырех играх «островитян» ворота защищал Илья Сорокин.
Lead them out Varlamov! pic.twitter.com/zclvfqNd9n— x — New York Islanders (@NYIslanders) May 31, 2021
В текущем плей-офф Варламов провел два матча из семи, в которых пропустил 7 шайб.
Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Встреча пройдет в Бостоне и начнется в 2:30 мск.
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