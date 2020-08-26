Варламов заменен в первом периоде матча с «Филадельфией» после трех пропущенных шайб

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов был заменен по ходу первого периода матча плей-офф Куба Стэнли против «Филадельфии». Он пропустил три гола.

При этом Варламов успел установить новый рекорд клуба по продолжительности «сухой» серии. Прежде рекордом клуба являлась серия голкипера Билли Смита, который в 1980 году не позволял соперникам отличиться на протяжении 136 минут 59 секунд.

В игре с «Филадельфией» Варламов пропустил три гола после десяти бросков по своим воротам, после чего россиянина заменил Томас Грайсс.