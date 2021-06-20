Варламов вышел на второе место по победам в плей-офф среди вратарей «Айлендерс»
06:38
«Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.
Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча. 33-летний россиянин одержал 17-ю победу в плей-офф и вышел по этому показателю на второе место в истории команды, сравнявшись с Гленном Решом. Рекордсменом «Айлендерс» является Билли Смит — 88 побед в плей-офф.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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