Варламов вышел на второе место по победам в плей-офф среди вратарей «Айлендерс»

«Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.

Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча. 33-летний россиянин одержал 17-ю победу в плей-офф и вышел по этому показателю на второе место в истории команды, сравнявшись с Гленном Решом. Рекордсменом «Айлендерс» является Билли Смит — 88 побед в плей-офф.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.