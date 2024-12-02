Варламов в скором времени вернется на лед после травмы

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов вернется на лед в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 36-летний хоккеист получил повреждение нижней части тела. По этой причине он пропустил игру против «Баффало» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

В клубе отметили, что Варламов отправится с командой в Монреаль, где «Айлендерс» в ночь на 4 декабря сыграют против «Монреаля».

В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей в НХЛ, в среднем отражая 88,9% бросков по своим воротам.