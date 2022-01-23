Варламов в матче с «Торонто» пропустил за 0,4 секунды до конца первого периода

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Торонто». При счете 1:1 вратарь «островитян» Семен Варламов пропустил от Пьера Энгвалла за 0,4 секунды до конца первого периода. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl)