Варламов стал третьей звездой матча против «Баффало»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов 16 февраля стал третьей звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Баффало» (3:1).

32-летний россиянин отразил 20 бросков из 21, показав процент надежности 95,2.

Первой звездой встречи стал канадский форвард «Айлендерс» Джош Бэйли, в активе которого две результативные передачи, второе место у его одноклубника Андерса Ли, забросившего первую шайбу в матче.

После этой игры «Айлендерс» с 17 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 10 очками — на 8-й строчке.