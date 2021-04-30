Варламов стал первым вратарем в эпоху расширения НХЛ, который оформил 6 шатаутов в сезоне

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 25 бросков и стал первой звездой встречи. Россиянин стал первым голкипером в эпоху расширения НХЛ (с сезона 1967-68), который провел шесть матчей на ноль в сезоне.