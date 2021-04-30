Варламов стал первым вратарем в эпоху расширения НХЛ, который оформил 6 шатаутов в сезоне
07:37
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 4:0.
Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 25 бросков и стал первой звездой встречи. Россиянин стал первым голкипером в эпоху расширения НХЛ (с сезона 1967-68), который провел шесть матчей на ноль в сезоне.
Semyon Varlamov became the first goaltender in the expansion era (1967-68) to record six shutouts in an NHL season in which clubs contested a schedule of 56 games or fewer. #NHLStats pic.twitter.com/MN5sDatK1h— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 30, 2021
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