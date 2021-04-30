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Варламов стал первым вратарем в эпоху расширения НХЛ, который оформил 6 шатаутов в сезоне

07:37
Семен Варламов в матче против «Рейнджерс». Фото ХК «Айлендерс»
Семен Варламов в матче против «Рейнджерс». Фото ХК «Айлендерс»
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 25 бросков и стал первой звездой встречи. Россиянин стал первым голкипером в эпоху расширения НХЛ (с сезона 1967-68), который провел шесть матчей на ноль в сезоне.

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