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Варламов: «Создали массу моментов, за что были вознаграждены»

08:13
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Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов после победы в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ, 3-3 в серии) отметил, что команда хорошо сыграла в третьем периоде. Голкипер отразил 22 броска.

«После второго периода счет был 1:2, так что мы понимали, что шанс на победу или хотя бы ничью по итогам третьего периода у нас был, — цитирует Варламова сайт НХЛ. — Мы отлично провели третий период, здорово играли в форчеке, потому и забили тот гол. Мы создали массу моментов, за что были вознаграждены».

Напомним, победную шайбу в овертайме забросил форвард Энтони Бовиллье. Решающая игра серии пройдет в Тампе 26 июня (начало — в 3.00 по московскому времени).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей