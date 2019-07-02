Варламов согласовал контракт с "Айлендерс"

"Айлендерс" объявил о договоренности с российским голкипером Семеном Варламовым по четырехлетнему контракту. 1 июля у 31-летнего россиянина истекло соглашение с "Колорадо".

В прошедшем сезоне Варламов провел 50 матчей за "Эвеланш", в которых пропустил 141 шайбу.

#Isles Transaction: Semyon Varlamov has agreed to terms on a four year contract. https://t.co/KwKEY39QTY — New York Islanders (@NYIslanders) 1 июля 2019 г.

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