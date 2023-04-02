Варламов сменил Сорокина после четвертой пропущенной шайбы от «Тампы»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Тампой».

На 32-й минуте при счете 0:4 вратарь «островитян» Илья Сорокин был заменен на Семена Варламова.

Сорокин в матче с «Тампой» отразил 17 бросков из 21.