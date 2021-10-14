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Варламов пропустит старт сезона из-за травмы

Голкипер «Айлендерс» Варламов пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы
16:24
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Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов пропустит старт сезона из-за травмы. Российский вратарь не сможет сыграть в первом матче клуба против «Каролины», сообщает Newsday.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц сообщил, что 33-летний россиянин испытывает «болезненные ощущения», из-за которых не занимался с командой во время тренировочного лагеря.

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Иван Шитик все материалы автора
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