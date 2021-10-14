Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов пропустит старт сезона из-за травмы. Российский вратарь не сможет сыграть в первом матче клуба против «Каролины», сообщает Newsday.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц сообщил, что 33-летний россиянин испытывает «болезненные ощущения», из-за которых не занимался с командой во время тренировочного лагеря.