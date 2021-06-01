Варламов пропустил на третьей минуте матча с «Бостоном»

«Бостон» открыл счет во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

Счет на третьей минуте встречи открыл Чарли Койл, который переиграл вратаря Семена Варламова.

Последний раз 33-летний россиянин выходил на лед в третьем матче первого раунда против «Питтсбурга» (4:5). После этого в четырех играх «островитян» ворота защищал Илья Сорокин.

Это третья игра Варламова в текущем плей-офф. В предыдущих матчах вратарь пропустил 7 шайб.