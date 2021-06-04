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Варламов прокомментировал пропущенную шайбу от Маршана в овертайме матча «Айлендерс» — «Бостон»

08:18
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал пропущенную шайбу в овертайме третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (1:2 ОТ).

«Я даже не видел повтора, так что мне нужно вернуться в раздевалку. Пока у меня нет ответа. Это был немного странный бросок, но шайба попала в ворота. Так что, думаю, Маршан провел хорошую игру», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 2:15 мск.

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