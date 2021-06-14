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Варламов признан второй звездой матча против «Тампы»

00:59
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).

Российский голкипер отразил 30 бросков из 31. Первой звездой признан автор первого гола форвард «островитян» Мэтью Барзал, третья звезда — форвард «Тампы» Брейден Пойнт, забросивший единственную шайбу команды.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей