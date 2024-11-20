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Сегодня, 08:13

Варламов признан второй звездой матча «Калгари» — «Айлендерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой матча с «Калгари» (1:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

36-летний россиянин отразил 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча признали вратаря «Калгари» Дастина Вольфа, на счету которого 28 отраженных бросков. Третьей звездой стал форвард «Флэймз» Назем Кадри, отдавший результативную передачу.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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6 Филадельфия 19 8 11 18
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Атлантический дивизион И В П О
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4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
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7 Детройт 18 7 11 16
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
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3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
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Оттава – Эдмонтон
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