Варламов признан второй звездой матча «Калгари» — «Айлендерс»
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой матча с «Калгари» (1:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
36-летний россиянин отразил 30 бросков по своим воротам.
Первой звездой матча признали вратаря «Калгари» Дастина Вольфа, на счету которого 28 отраженных бросков. Третьей звездой стал форвард «Флэймз» Назем Кадри, отдавший результативную передачу.
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|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
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