Варламов признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»
«Айлендерс» по буллитам обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков встречи.
Первой звездой признан Оливер Вальстрем, который стал автором победного буллита.
Второй звездой стал российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 31 из 34 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку защитник Робин Сало. Он отметился одной заброшенной шайбой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|2
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|3
|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Филадельфия
|39
|13
|26
|34
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|36
|22
|14
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|39
|12
|27
|31
|7
|Оттава
|32
|11
|21
|24
|8
|Монреаль
|37
|7
|30
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|40
|24
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
Результаты / календарь
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24.01
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 4 Б
|19.01
|03:00
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|19.01
|03:00
|
Бостон – Каролина
|1 : 7
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|19.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 3
|19.01
|04:30
|
Даллас – Монреаль
|- : -
|19.01
|05:00
|
Калгари – Флорида
|- : -
|19.01
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|19.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08
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