Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:13

Варламов признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» по буллитам обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков встречи.

Первой звездой признан Оливер Вальстрем, который стал автором победного буллита.

Второй звездой стал российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 31 из 34 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку защитник Робин Сало. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
«Мимо нас проезжали БТР, которые расстреливали из автоматов». Арбитр РПЛ эвакуировался из Казахстана на военном самолете
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин вышел в единоличные лидеры гонки снайперов сезона НХЛ

Овечкин занимает чистое первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 26 10 54
2 Рейнджерс 39 25 14 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
3 : 4 Б
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 1 : 7
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 3 ОТ
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 1 : 3
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 1 : 3
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости