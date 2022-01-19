Варламов признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»

«Айлендерс» по буллитам обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков встречи.

Первой звездой признан Оливер Вальстрем, который стал автором победного буллита.

Второй звездой стал российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 31 из 34 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку защитник Робин Сало. Он отметился одной заброшенной шайбой.