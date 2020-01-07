Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов игрового дня. Первой звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который в матче с «Торонто» набрал 4 (1+3) очка.

Второй звездой признан российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с «Колорадо» (1:0). Замкнул тройку нападающий «Виннипега» Николай Элерс, отметившийся голом и голевой передачей во встрече с «Монреалем» (3:2).