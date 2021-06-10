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Варламов признан третьей звездой шестого матча «Айлендерс» с «Бостоном»

05:17
10 июня. Семен Варламов. Фото Twitter
10 июня. Семен Варламов. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча второго раунда плей-офф между «Айлендерс» и «Бостоном». Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский вратарь Семен Варламов. Он отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий Джош Бэйли, который сделал две голевые передачи. Возглавил тройку нападающий Брок Нельсон, оформивший дубль.

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Евгений Козинов все материалы автора
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