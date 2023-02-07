Варламов признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1).

34-летний россиянин отразил 25 бросков из 26. Первой звездой признан Мэттью Барзал, забивший победный гол. Вторая звезда — автор первой шайбы Кайл Палмьери.

В текущем сезоне Варламов провел 17 матчей, один раз сыграв на ноль и пропустив 43 шайбы при 92 процентах отраженных бросков.