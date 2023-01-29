Варламов признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Вегас»

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1 ОТ).

Голкипер отразил 44 из 45 бросков в игре с «Голден Найтс».

Первой звездой матча стал нападающий Мэтью Барзал, который забросил победную шайбу в овертайме. Вторая звезда — форвард «Айлендерс» Андерс Ли, ставший автором первого гола «островитян».