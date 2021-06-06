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Варламов признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

6 июня 2021, 06:20
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (4:1, 2-2 в серии).

Российский голкипер отразил 28 бросков.

Лучшим стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал еще один форвард «островитян» Кайл Палмиери, забросивший шайбу.

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