Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (4:1, 2-2 в серии).

Российский голкипер отразил 28 бросков.

Лучшим стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал еще один форвард «островитян» Кайл Палмиери, забросивший шайбу.