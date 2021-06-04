Варламов признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»
05:58
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча второго раунда плей-офф «Айлендерс» — «Бостон» (1:2 ОТ). Третьей звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов. Он отразил 39 из 41 броска по своим воротам.
Второй звездой встречи стал нападающий Брэд Маршан, забросивший победную шайбу. Лучшим игроком встречи признан вратарь Туукка Раск, сделавший 28 сэйвов.
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