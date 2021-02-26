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Варламов признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

07:06
26 февраля. «Айлендерс» — «Бостон» — 7:2. Семен Варламов. Фото nhl.com
26 февраля. «Айлендерс» — «Бостон» — 7:2. Семен Варламов. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Бостон» (7:2). Все трое были выбраны из состава команды Нью-Йорк.

Третьей звездой стал российский вратарь Семен Варламов, который отразил 34 из 36 бросков по своим воротам, а также сделал голевую передачу. Второй звездой признан Мэтью Барзал, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил тройку Андерс Ли, сделавший голевую передачу и забросивший одну шайбу.

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