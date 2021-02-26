Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Бостон» (7:2). Все трое были выбраны из состава команды Нью-Йорк.

Третьей звездой стал российский вратарь Семен Варламов, который отразил 34 из 36 бросков по своим воротам, а также сделал голевую передачу. Второй звездой признан Мэтью Барзал, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил тройку Андерс Ли, сделавший голевую передачу и забросивший одну шайбу.