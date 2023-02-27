Варламов признан первой звездой матча с «Виннипегом»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:0).

34-летний вратарь отразил все 23 броска по воротам, оформив второй шатаут в сезоне. Второй звездой матча признан форвард Бо Хорват, который забил первый гол. Третья звезда — форвард Брок Нельсон, у которого также одна заброшенная шайба.

В текущем сезоне Варламов провел 20 матчей, в которых пропустил 53 шайбы при 91,4 процента отраженных бросков.