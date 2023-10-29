Варламов признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:0).

35-летний россиянин отразил 35 бросков по воротам. Второй звездой признан голкипер «Блю Джэкетс» Спенсер Мартин, отразивший 31 бросок. Третья звезда — форвард «островитян» Кайл Палмьери, забивший один гол.

В текущем сезоне Варламов провел два матча, в которых отразил 96,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,51.