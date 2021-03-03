Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Айлендерс» (1:2). Все трое были выбраны из состава победившей команды.

Первой звездой признан российский вратарь Семен Варламов, который отразил 28 из 29 бросков. Второй звездой стал Оливер Вальстрем, отметившийся одним голом. Замкнул тройку Андерс Ли, забросивший победную шайбу.