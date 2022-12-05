Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Чикаго»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Чикаго» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Семен Варламов. 34-летний россиянин отразил 21 из 21 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Мэтт Мартин, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Зак Паризе, который забросил одну шайбу.