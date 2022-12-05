Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:23

Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Чикаго» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Семен Варламов. 34-летний россиянин отразил 21 из 21 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Мэтт Мартин, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Зак Паризе, который забросил одну шайбу.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
2
3
Читайте также
Шлеменко: «Сломал нос, когда Мага головой втер. Башка у него крепкая»
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал предложение Риги бить по аэродромам РФ
Появились кадры драки у бара в Санкт-Петербурге с участием Лепса
Бывший разведчик США назвал сроки победы российской армии на Украине
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» обыграли «Чикаго». Варламов сделал 21 сэйв

НХЛ: «Миннесота» победила «Даллас», «Айлендерс» обыграли «Чикаго» и другие матчи 4 и 5 декабря
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 25 20 5 41
2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 26 11 15 27
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 23 8 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 22 13 9 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 24 11 13 22
7 Аризона 22 7 15 18
8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 18 8 37
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 25 14 11 28
5 Калгари 24 11 13 25
6 Ванкувер 25 10 15 23
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 26 6 20 15
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
5.12 02:00
Коламбус – Детройт
 2 : 4
5.12 03:00
Баффало – Сан-Хосе
 6 : 3
5.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 47
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 25 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 21
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 25 18
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости