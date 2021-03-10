Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Бостон» (2:1 Б). Первой звездой признан российский вратарь победителей Семен Варламов. Он отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, забросивший одну щайбу, стал второй звездой встречи. Замкнул тройку вратарь «Брюинз» Ярослав Галак, сделавший 26 сэйвов.