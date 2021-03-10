Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

07:31
10 марта. «Айлендерс» — «Бостон» - 2:1 Б. Фото nhl.com
10 марта. «Айлендерс» — «Бостон» - 2:1 Б. Фото nhl.com
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Бостон» (2:1 Б). Первой звездой признан российский вратарь победителей Семен Варламов. Он отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, забросивший одну щайбу, стал второй звездой встречи. Замкнул тройку вратарь «Брюинз» Ярослав Галак, сделавший 26 сэйвов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир