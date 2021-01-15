Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» (0:4). Первой звездой стал российский вратарь победившей команды Семен Варламов, отразивший все 24 броска по своим воротам. Это его 28 игра без пропущенных шайб в карьере.

Нападающий Андерс Ли, оформивший дубль, стал второй звездой. Замкнул тройку Мэтью Барзал, забросивший одну шайбу.