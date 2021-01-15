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Варламов — первая звезда матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

07:12
15 января. «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:4. Семен Варламов (слева). Фото Twitter
15 января. «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:4. Семен Варламов (слева). Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» (0:4). Первой звездой стал российский вратарь победившей команды Семен Варламов, отразивший все 24 броска по своим воротам. Это его 28 игра без пропущенных шайб в карьере.

Нападающий Андерс Ли, оформивший дубль, стал второй звездой. Замкнул тройку Мэтью Барзал, забросивший одну шайбу.

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