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Варламов — первая звезда матча «Айлендерс» — «Бостон»

04:17
19 января. Семен Варламов в воротах. Фото nhl.com
19 января. Семен Варламов в воротах. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Бостон» (1:0). Первой звездой стал российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов, который отразил все 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал Жан-Габриэль Пажо, забросивший единственную шайбу в этой встрече. Замкнул тройку лучших вратарь «Брюинз» Туукка Раск, сделавший 16 сэйвлв.

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