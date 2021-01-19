Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Бостон» (1:0). Первой звездой стал российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов, который отразил все 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал Жан-Габриэль Пажо, забросивший единственную шайбу в этой встрече. Замкнул тройку лучших вратарь «Брюинз» Туукка Раск, сделавший 16 сэйвлв.