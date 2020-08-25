Варламов обновит рекорд «Айлендерс» по сухим сериям в плей-офф, если не пропустит в первые 40 секунд второго матча с «Филадельфией»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отыграл на ноль в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Россиянин отразил все 29 бросков и сделал второй подряд шатаут в плей-офф. На данный момент продолжительность его сухой серии в плей-офф составляет 136 минут и 20 секунд.

Рекорд «Айлендерс» по сухой серии принадлежит Билли Смиту (136:59), который установил его в 1980 году. Варламову надо не пропустить в первый 40 секунд второго матча, чтобы обновить рекорд.