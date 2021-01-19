Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:0).

Ранее россиянин пропустил встречу с «Рейнджерс» из-за травмы, полученной на размнике. Партнер попал Варламову шайбой под маску в область ключицы.

«Утром в воскресенье я уже чувствовал себя хорошо. Знаете, это лучший результат после двух матчей, который у меня когда-либо был. У меня никогда не было двух шатаутов в первых двух играх. Были сезоны, когда я чувствовал себя хорошо, но результат был другой. Я рад, что все так случилось и такому результату», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Варламов был признан первой звездой матча с «Бостоном», отразив все 27 бросков по своим воротам.