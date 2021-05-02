Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

Российский голкипер в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль, в том числе четырежды — против «Рейнджерс».

«Это, безусловно, большое достижение для меня лично и, думаю, для команды. Это командный вид спорта, и я бы не справился без моих братьев. Они много работают для меня в каждой игре. Я ценю все, что они для меня делают, это прекрасно», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 67 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке.