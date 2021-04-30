Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:0).

Варламов стал первым вратарем, который трижды сыграл на ноль с «Рейнджерс» в одном сезоне.

«Мне нравится играть в «Мэдисон Сквер Гарден». Для меня это что-то особенное каждый раз, когда я играю здесь. На этой арене много истории», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 65 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке.