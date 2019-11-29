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Допинг

Варламов — о допинговом скандале: «Не слежу за этими новостями. Уже все прокомментировали эту ситуацию»

29 ноября 2019, 21:05
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Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов в интервью «СЭ» рассказал, что не следит за ситуацией с возможным отстранением на четыре года всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

— В России снова скандалы, нас опять грозят отстранить от мирового спорта. Как вы к этому относитесь?

— Не слежу за этими новостями. Уже все прокомментировали эту ситуацию. Мне не хочется что-либо добавлять. (Андрей Жданюк)

«Удивлен, что Ковальчук в запасе, как и все. Илья попал в нелегкое положение»

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