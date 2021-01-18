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Варламов может сыграть против «Бостона»

19:41
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Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов избежал серьезной травмы. Он может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», сообщает сайт НХЛ.

Варламов получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (0:5). У него была повреждена челюсть.

На разминке перед игрой шайба после броска форварда «Айлендерс» Кэла Клаттербака попала под маску Варламова.

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