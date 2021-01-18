Варламов может сыграть против «Бостона»

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов избежал серьезной травмы. Он может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», сообщает сайт НХЛ.

Варламов получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (0:5). У него была повреждена челюсть.

На разминке перед игрой шайба после броска форварда «Айлендерс» Кэла Клаттербака попала под маску Варламова.