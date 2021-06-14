Варламов и Сорокин установили новое достижение «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение «Тампе» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2:1.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков и был признан второй звездой матча.

Голкипер «Островитян» выиграл четвертую встречу подряд. Его одноклубник Илья Сорокин также выдавал серию из четырех побед подряд на более ранней стадии плей-офф.

Таким образом, российский вратарский дуэт «Островитян» установил новое достижение. До этого за всю историю плей-офф было только два случая, когда по ходу одного розыгрыша сразу два вратаря одного клуба одерживали по четыре победы подряд.