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Варламов и Сорокин будут тренироваться в тренинг-кэмпе «Айлендерс»

17:55
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«Айлендерс» огласил список игроков, которые приглашены в тренировочный лагерь. Среди них оказались два вратаря из России — Семен Варламов и Илья Сорокин.

С ними будут работать еще два вратаря: опытный Кори Шнайдер и молодой Якуб Шкарек.

Отметим, что в тренинг-кэмпе также должен принять участие форвард Мэтью Барзал. Правда, нападающий еще не подписал новый контракт с клубом и находится в статусе ограниченно свободного агента.

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