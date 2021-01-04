Варламов и Сорокин будут тренироваться в тренинг-кэмпе «Айлендерс»
17:55
«Айлендерс» огласил список игроков, которые приглашены в тренировочный лагерь. Среди них оказались два вратаря из России — Семен Варламов и Илья Сорокин.
С ними будут работать еще два вратаря: опытный Кори Шнайдер и молодой Якуб Шкарек.
Отметим, что в тренинг-кэмпе также должен принять участие форвард Мэтью Барзал. Правда, нападающий еще не подписал новый контракт с клубом и находится в статусе ограниченно свободного агента.
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