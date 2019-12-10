Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1). Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал нападающий команды из Нью-Йорка Брок Нельсон, оформивший дубль, а замкнул тройку лучших защитник «Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк, сделавший голевую передачу.

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