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Сегодня, 07:38

Кузьменко и Михеев набрали по 2 очка в победном матче «Ванкувера» с «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 октября. «Ванкувер2 — «Питтсбург» — 5:1.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Илья Михеев сделал две голевые передачи.

«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Пирсон — 1 (Михеев, Гарлэнд), 13:52 — 1:0. Хорват — 5 (бол., Кузьменко), 20:32 — 2:0. Ракелль — 4 (бол., Раст, Малкин), 36:03 — 2:1. Кузьменко — 3 (Шенн, Михеев), 50:28 — 3:1. Экман-Ларссон — 1 (бол., Хорват), 56:42 — 4:1. Миллер — 5 (п.в., Майерс, Бризбуа), 57:50 — 5:1.

Вратари: Мартин — Джерри (56:54 — 57:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (10+9+10) — 35 (5+15+15).

Наши: Кузьменко (13.04/3/+1), Михеев (17.41/4/+2), Подколзин (10.00/1/0) — Малкин (21.11/2/-1).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18528 зрителей.

Андрей Кузьменко
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Нью-Джерси 8 5 3 10
3 Каролина 7 4 3 9
4 Питтсбург 8 4 4 9
5 Айлендерс 8 4 4 8
6 Вашингтон 8 4 4 8
7 Рейнджерс 8 3 5 8
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 8 4 4 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 10 3 7 6
8 Анахайм 8 1 7 3
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3.11
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Вегас – Анахайм
 4 : 0
29.10 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 6
29.10 02:00
Коламбус – Бостон
 0 : 4
29.10 02:00
Нью-Джерси – Колорадо
 1 : 0
29.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 5 : 1
29.10 05:30
Аризона – Виннипег
 - : -
29.10 21:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
29.10 23:00
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
29.10 23:00
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